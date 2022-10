Per la manutenzione di 9 sentieri bresciani ci sono 4,2 milioni di euro

La rete dei sentieri escursionistici bresciani è una delle più estese, oltre che più frequentata e gradevole sotto il profilo paesaggistico, storico, naturalistico e tecnico; di questa, i tracciati camuni sono i più conosciuti e apprezzati: si tratta di ben 227 tracciati per un totale di 1.620 chilometri tutti da percorrere.

Itinerari che si apprestano a divenire ancora più belli e funzionali: dei 15 milioni stanziati dal Pirellone per 31 progetti in tutta la Lombardia, circa un terzo sono bresciani, per un totale di 4,2 milioni di fondi.

Il piano

Le risorse sono stanziate sul Bando Itinerari e serviranno per sostenere interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agrosilvo pastorali e per percorsi ciclopedonali e ciclabili.

I nove sentieri bresciani che verranno foraggiati si trovano sette in Valcamonica e due in Valtrompia (territorio che ha già goduto di un altro provvedimento precedente). L’intervento più corposo e d’impatto è il finanziamento della ciclabile Ponte-Tonale, atteso da tempo per sistemare la parte iniziale della Ciclovia dell’Oglio. Il progetto permetterà di realizzare il tratto e di connetterlo, a sud, alle piste di fondovalle (Karolingia e Tonale-Po). A Ponte di Legno sono stati assegnati quasi un milione e 242mila euro. Più a sud, in media Valle, sono stati concessi 880mila euro all’Unione Comuni Civiltà delle pietre per sviluppare i percorsi ciclo-turistici tra arte, vigneti e incisioni rupestri ai piedi della Concarena, in uno dei panorami più belli dell’area.

Oltre mezzo milione servirà al Comune di Breno per sistemare i sentieri che collegano le frazioni e le località collinari del paese, realizzando un unico anello da 17 chilometri da percorrere a piedi o in bici. Per questo saranno anche installate delle colonnine per la ricarica delle e-bike.

I fondi regionali serviranno poi per finanziare anche l’anello ciclabile dell’Altopiano, da Malegno a Ossimo Inferiore, Borno e Ossimo Superiore, per poco meno di 300mila euro. Gli ultimi fondi andranno a Incudine per la strada di Niclo (185mila), a Braone per la Cima Galliner (170mila) e Cimbergo la rete all’ombra del Pizzo Badile (133mila). In Valtrompia arriveranno altri 407mila alla Comunità montana per la Greenway e 340mila a Lodrino per la manutenzione della ferrata di Nasego.

