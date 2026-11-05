Libri scolastici in formato digitale, venduti a metà prezzo rispetto a quelli cartacei e stampabili direttamente a casa. La proposta riapre il dibattito sul costo dei testi per le famiglie e sul futuro dell’editoria scolastica. Da una parte il possibile risparmio per genitori e studenti, dall’altra i costi della stampa domestica e le ricadute su un mercato editoriale già in difficoltà. Tu cosa ne pensi?
Testi scolastici digitali a metà prezzo, da stampare a casa: che ne pensi?
La proposta punta a dimezzare la spesa per i libri scolastici, ma divide tra risparmio per le famiglie, costi di stampa e tutela dell’editoria: qui puoi esprimere la tua opinione
Un libro di testo
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