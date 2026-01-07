Giornale di Brescia
Scuola, iscrizioni al via il 13 gennaio: come funzionano

Marco Papetti
Fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica si potrà presentare la domanda per le prime di elementari, medie e superiori statali
Un'aula scolastica - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'aula scolastica - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il 13 gennaio suonerà la prima campanella delle iscrizioni a scuola. Da quella data fino al 14 febbraio sarà possibile presentare la domanda di iscrizione online dei propri figli alle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori statali. L’istanza per l’anno scolastico 2026/2027 andrà presentata tramite la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione.

Gli esclusi

Dalla modalità telematica sono escluse le scuole dell’infanzia, a cui dovrà essere presentata la domanda di iscrizione in versione cartacea alla segreteria della scuola. Stesso discorso anche per le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, per il percorso di specializzazione per «Enotecnico» degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», articolazione «Viticoltura ed Enologia» e per i percorsi di istruzione per gli adulti.

La finestra

L’iscrizione online è invece contemplata per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e per i percorsi di studio della filiera tecnologico professionale 4+2 e per il liceo del made in Italy. Per quanto riguarda gli istituti paritari, la modalità online è prevista solo per alcune scuole. La finestra per presentare la domanda di iscrizione online su Unica aprirà alle 8 di mattina del 13 gennaio e si chiuderà alle 20 del 14 febbraio. Sarà possibile inoltrare una sola istanza di iscrizione alla volta, ma si potranno indicare anche una seconda o terza opzione nel caso in cui la prima scuola indicata non abbia posti.

Come accedere

Si può accedere a Unica con le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica, la Carta nazionale dei servizi o le credenziali eIDAS (electronic IDentification authentication and signature). Una volta effettuato l’accesso, verrà richiesto di completare o confermare i propri dati personali prima di compilare la domanda. Quest’ultima andrà presentata fornendo le informazioni sull’alunno e sul nucleo familiare e indicando almeno un istituto.

Dopo l’inoltro la domanda non potrà più essere modificata e verrà recapitata alla scuola indicata come prima scelta. Dalla piattaforma Unica sarà possibile monitorare lo stato della pratica di iscrizione, i cui aggiornamenti verranno comunque comunicati man mano via e-mail fino alla conferma dell’accettazione. Sono centinaia le scuole che accoglieranno nuovi iscritti nel Bresciano.

I preferiti

I dati che verranno pubblicati dopo la chiusura del portale restituiranno il quadro aggiornato degli indirizzi di studio superiore che più attraggono. Per l’anno scolastico 2025/2026 gli istituti tecnici avevano raccolto il 41,5% delle domande, seguiti dai licei (37,5%) e dagli istituti professionali (20,8%).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario