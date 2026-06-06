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Scuola-lavoro in Procura a Brescia: «Formiamo i futuri magistrati»

Il procuratore generale Guido Rispoli presenta il bilancio del progetto: ragazze e ragazzi tra aule e segreteria penale. Nuova sessione a ottobre
Lucia Lazzari
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La Procura Generale apre le porte ai ragazzi

La Procura generale di Brescia ha aperto le porte ad alcuni studenti che hanno svolto all’interno del Palazzo di Giustizia una settimana di percorso di Formazione Scuola Lavoro. I ragazzi si sono così avvicinati al mondo della legalità, seguendo alcuni processi e comprendendo anche la macchina amministrativa che fa funzionare il sistema giurisdizionale. Al termine del progetto, presentato per la prima volta in assoluto a Brescia e organizzato per rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e uffici giudiziari, i ragazzi hanno potuto raccontare come hanno vissuto quest’esperienza.

«La parte che mi è piaciuta di più è stata poter entrare in segreteria penale – racconta Mattia al termine del percorso –. La consiglio davvero a tutti perché è un’esperienza unica».

Protocollo d’intesa

Il progetto è frutto del protocollo d’intesa triennale tra la Procura generale di Brescia e l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Per questa prima edizione hanno partecipato gli studenti dei licei Gambara, De André, Bagatta e Calini.

«La giustizia è ogni giorno agli onori della cronaca – spiega il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli –. È un valore aggiunto per i giovani potersi confrontare con il sistema amministrativo e organizzativo già nella fase della scuola. Abbiamo bisogno di futuri avvocati e magistrati che sappiano applicare le leggi in un modo corretto».

«Qui hanno imparato a sapersi relazionare e a lavorare in gruppo – chiarisce Gilda Losito, dirigente amministrativo della Procura generale di Brescia –. Ora potranno utilizzare le soft skills imparate durante questa settimana anche in altri contesti lavorativi».

A ottobre le porte del Palagiustizia si apriranno di nuovo ad altri studenti.

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