Scuola-lavoro in Procura a Brescia: «Formiamo i futuri magistrati»

La Procura generale di Brescia ha aperto le porte ad alcuni studenti che hanno svolto all’interno del Palazzo di Giustizia una settimana di percorso di Formazione Scuola Lavoro. I ragazzi si sono così avvicinati al mondo della legalità, seguendo alcuni processi e comprendendo anche la macchina amministrativa che fa funzionare il sistema giurisdizionale. Al termine del progetto, presentato per la prima volta in assoluto a Brescia e organizzato per rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e uffici giudiziari, i ragazzi hanno potuto raccontare come hanno vissuto quest’esperienza.

«La parte che mi è piaciuta di più è stata poter entrare in segreteria penale – racconta Mattia al termine del percorso –. La consiglio davvero a tutti perché è un’esperienza unica».