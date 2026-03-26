Cossali, è boom ai licei: lo scientifico cresce del 60%

Tutti pazzi per i licei. All'Istituto Cossali di Orzinuovi chiuse le iscrizioni alle classi prime per il 2026, il liceo scientifico si rivela la punta di diamante di questa stagione. L’indirizzo cresce del 60% rispetto allo scorso anno, con numeri che non si registravano da almeno un decennio, passando dai 32 iscritti della precedente tornata ai 50 attuali.

Parallelamente, il liceo delle scienze umane consolida il proprio prestigio, crescendo da 31 a 45 matricole. Per entrambi gli indirizzi si tratta di un primato statistico degli ultimi dieci anni, che conferma i dati a livello nazionale e la rinnovata fiducia delle famiglie nella solidità della preparazione liceale.

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In graduatoria

Un exploit che trova una solida giustificazione anche nei riscontri oggettivi della qualità didattica del liceo orceano. L’indirizzo scientifico del Cossali infatti si posiziona stabilmente ai vertici della graduatoria provinciale di Eduscopio. Spesso al primo o al secondo posto, riesce a superare per risultati accademici degli studenti i licei del capoluogo e della provincia.

L’entusiasmo per i percorsi liceali ha generato un effetto volano sull'intero istituto, portando le iscrizioni generali a un aumento del 10% sulla somma degli otto indirizzi presenti, dai 260 dello scorso anno ai 288 del 2026.

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Il bilancio dell'istituto offre però uno spaccato più articolato della domanda formativa nel territorio. Se da un lato l'indirizzo tecnico informatico segna una ripresa vigorosa con un aumento del 25% dopo una calo significativo dello scorso anno, dall'altro si riscontra una lieve flessione nel comparto tecnico-commerciale, con gli indirizzi Afm (Amministrazione, Finanza e Marketing) e Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio) che cedono circa il 10% rispetto al 2025.

Il trend

Una dinamica che riflette fedelmente il trend nazionale, così come il leggero calo registrato dal liceo linguistico e la sostanziale stabilità degli indirizzi professionali.

«Siamo orgogliosi di questo risultato – riferisce il dirigente scolastico Luca Alessandri – che premia la qualità della nostra offerta formativa, la competenza dei docenti e l’innovazione didattica in corso insieme al buon lavoro di orientamento e alla centralità che riserviamo a ogni studente».