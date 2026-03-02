Iscrizioni 2026-2027, oltre la metà degli studenti sceglie il liceo

ROMA, 02 MAR - Le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle famiglie italiane ma che, allo stesso tempo, premia le nuove proposte formative. In particolare, emerge il successo dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale (il cosiddetto 4+2), che vedono il raddoppio degli iscritti con un boom di iscrizioni alla filiera nel Mezzogiorno. Nelle scelte delle studentesse e degli studenti per l'anno scolastico 2026/2027 i Licei restano in testa alle preferenze con il 55,88% dei neoiscritti (55,99% nell'anno scolastico 2025/2026). In questo scenario si segnala anche il crescente interesse per il nuovo Liceo del Made in Italy, che migliora del 32,5% il dato delle iscrizioni dello scorso anno. Gli Istituti tecnici si attestano al 30,84% (31,32% un anno fa). Crescono gli Istituti professionali, che passano dal 12,69% al 13,28%. Un risultato rilevante in questa tornata di iscrizioni è quello relativo alla filiera 4+2 - unisce un percorso tecnico-professionale di quattro anni con uno sbocco nell'istruzione terziaria, verso gli Its Academy ma anche verso le Università, in alternativa all'ingresso diretto nel mondo del lavoro - con 10.532 iscritti, il numero è quasi raddoppiato rispetto ai 5.449 dello scorso anno. Sono oltre 20.000 gli studenti complessivamente coinvolti nei percorsi quadriennali.