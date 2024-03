Manageritalia consegna 53 borse di studio a studenti di Brescia, Cremona e Mantova

Un riconoscimento che guarda al futuro, partendo dalla scuola. Manageritalia Lombardia, associazione che raggruppa dirigenti, quadri ed executive professional di commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato, ha voluto sostenere l’impegno e il merito di 53 studenti bresciani, cremaschi e mantovani borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario.

Al Mo.Ca. di via Moretto si è svolta la cerimonia di consegna, alla presenza di Mauro Dotti, referente Brescia, Cremona e Mantova di Manageritalia Lombardia, di Paolo Scarpa, presidente della sigla lombarda, e con la partecipazione straordinaria della campionessa e icona della pallavolo italiana Maurizia Cacciatori.

Dichiarazioni

«È stata una festa per celebrare un risultato meritato ma soprattutto una bella occasione per stimolare i giovani a proseguire nel coltivare la propria curiosità e diversità, i propri talenti e aspirazioni - le parole di Scarpa -, insieme alla resistenza per seguirli e per realizzare sé stessi come uomini e donne ma soprattutto come cittadini attenti e responsabili».

«Grazie a iniziative come queste - gli ha fatto eco Dotti -, rinnoviamo la nostra vicinanza alla comunità locale, nella convinzione che sostenere il merito e il talento di tanti giovani sia lo strumento migliore sui cui investire per il futuro sviluppo delle nuove generazioni».