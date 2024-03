Per il casting della serie tv «Belcanto» 160 persone in fila al Mo.Ca.

«Belcanto», la fiction Rai dedicata al mondo del melodramma con protagonista Vittoria Puccini, verrà girata anche a Brescia e oggi, mercoledì 20 marzo, è il giorno dei casting per le figurazioni (si chiamano così quelle a cui un tempo ci si riferiva come «comparse»).

Alle 12 sono circa 160 le persone tra i 18 e i 60 anni che si sono presentate nelle sale di Mo.Ca. in via Moretto, dove l’agenzia I Am Agency sta svolgendo le selezioni fotografiche. Molti aspiranti attori hanno già lo stile classico richiesto, essendo la serie tv ambientata nell’Ottocento: capelli naturali, niente piercing, viso pulito e privo di ritocchini… Ad altri è stato richiesto di non tagliare i capelli per le prossime settimane, oppure di nascondere piercing e orpelli.

Per ora, in ogni caso, sono stati tutti fotografati e archiviati: Simonetta Miccoli, responsabile del casting, farà poi loro sapere se compariranno o meno nelle scene che verranno girate al Teatro Grande, che simboleggerà La Scala di Milano in questo prodotto tv con protagonista il mondo dell’opera italiana.

«Sta andando benissimo», dice Miccoli durante una pausa dalla selezione. «C’è stato solo un inghippo all’inizio della giornata: non funzionavano i qr Code per l’iscrizione, ma ora è tutto OK».

Tante donne, pochi uomini, un mix d’età: questo sta notando la responsabile, che sta ricercando almeno 200 persone per coprire due set: quello al Teatro Grande che occuperà un paio di giorni in primavera, ma anche quello nella villa tra Brescia e Bergamo (in via di definizione), dove le riprese dureranno circa una settimana. «Più figurazioni troviamo, meglio è», spiega. «Poi integreremo con gli iscritti al nostro database. E stiamo selezionando anche ruoli speciali, quelli che avranno anche qualche battuta».

La serie

La serie è scritta da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Andrea Valagussa ed è diretta dal regista della prima stagione di Mare Fuori, Carmine Elia. Oltre alla protagonista Vittoria Puccini (aspirante cantante d’opera insieme alle figlie interpretate da Caterina Ferioli e Adriana Savarese) nel cast ci saranno Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, Andrea Verticchio, Serena De Ferrari, Andrea Bosca e Antonio Gerardi.