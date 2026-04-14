Giornale di Brescia
Abbonati
Scuola

Istituti tecnici superiori in attesa delle linee guida: cosa cambierà

Elisa Rossi
I presidi sono con il fiato sospeso in attesa delle indicazioni che renderanno operativa la riforma che entrerà in vigore il prossimo anno scolastico
L'ingresso del Pastori - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso del Pastori - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

I presidi degli istituti tecnici sono con il fiato sospeso in attesa delle indicazioni che renderanno operativa la riforma degli istituti tecnici che entrerà in vigore il prossimo anno scolastico.

«Preoccupa – dice il preside del Pastori di Brescia Belluzzo – il fatto che non sono ancora state emanate le indicazioni relative alle competenze e alle conoscenze», questo vuol dire che non ci sono quelli che un tempo venivano chiamati programmi. Non una questione da poco dato che, così, le case editrici non possono stampare i nuovi testi e i docenti non possono visionarli, sceglierli e, quindi, l’istituto scolastico non può stilare l’elenco dei testi.

Cosa cambierà

Ma di che si tratta? Il percorso si divide in tre aree: istruzione generale, indirizzo flessibile e quota di autonomia scolastica per progetti territoriali. La struttura oraria potenzia progressivamente le discipline professionalizzanti concentrando la specializzazione nel triennio finale. Gli indirizzi restano suddivisi nei settori economico e tecnologico-ambientale, con un forte accento sulla didattica laboratoriale e interdisciplinare.

Si introducono i «Patti educativi 4.0» per favorire la sinergia con imprese, università e Its Academy. Le novità prevedono anche la formazione continua dei docenti in azienda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
istituti tecniciriforma degli istituti tecnici
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario