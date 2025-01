Iscrizioni a scuola, rinviata l’apertura per l’anno 2025/26: le date

Il ministero dell'Istruzione e del Merito informa con una nota che, «per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata», è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8 del 21 gennaio 2025 alle ore 20 del 10 febbraio 2025, anziché dall’8 al 31 gennaio.

L'obbligatorietà

Le iscrizioni sono obbligatorie per la scuola primaria, la secondaria di primo e di secondo grado statale, con esclusione della scuola d’infanzia; rimangono facoltative, invece (quindi possono essere ancora effettuate con domanda cartacea), per le scuole paritarie (se l’istituto paritario prescelto non ha aderito, il sistema avvisa con un messaggio e, in tal caso, si dovrà prendere contatti direttamente con la scuola).

La procedura riguarda anche i Centri di formazione professionale regionali (Cfp), previa consultazione dell’elenco delle regioni aderenti al progetto; per l’anno scolastico 2025/26, sono disponibili anche i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del made in Italy.

Come funziona

Per l'iscrizione online è necessario essere in possesso di credenziali Spid, Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic Identification authentication and signature); l’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che dichiarerà tutte le informazioni anagrafiche e di contatto richieste per compilare la domanda di iscrizione.

La compilazione e il successivo inoltro della domanda avvengono sulla piattaforma «Unica» (vi si accede direttamente dal sito del Ministero), dopodiché gli utenti riceveranno sulla casella di posta elettronica registrata una email di notifica che vale come comunicazione formale della ricezione della domanda stessa da parte della prima scuola di destinazione scelta nel modulo di iscrizione. L’esito è presente anche nella home page dell’applicazione, dove è possibile seguirne il corso tramite lo «Stato domanda». Qualora la domanda non potesse essere accettata dalla scuola prescelta, o nel caso fosse smistata ad altra scuola, l’utente riceverà comunque tutte le notifiche e tutti gli aggiornamenti necessari sino alla conferma di accettazione finale.