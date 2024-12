Scuola superiore, iscrizioni al via per 13mila studenti bresciani

Anita Loriana Ronchi

Si potranno fare solo on line dall’8 al 31 gennaio, così come per accedere a elementari e medie

3 ' di lettura

C'è un mese per decidere che scuola frequentare - © www.giornaledibrescia.it

Chissà se anche quest’anno i licei «batteranno» gli istituti tecnici nelle scelte degli studenti bresciani che si iscrivono al primo anno del corso di studi superiore. Il momento, ormai, è quasi arrivato, poiché dalle 8 dell’8 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio, rimarrà aperta sul sito del Miur la finestra per le iscrizioni con modalità online per le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado (tutte le istruzioni nell’apposita sezione del portale www.mim.go