L'AI ci spia? Come cambia la pubblicità: il videopodcast
Ti sei mai chiesto come faccia quel paio di scarpe a «inseguirti» sul web? «I Soci Mktg» svelano i segreti degli annunci su misura creati dagli algoritmi e spiegano perché il futuro del lavoro appartiene a chi unisce l'AI all'empatia umana
Pubblicità e intelligenza artificiale
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Ti sei mai chiesto come faccia quel paio di scarpe a «inseguirti» su ogni sito che visiti? In questo episodio sveliamo i segreti della pubblicità moderna e di come l'Intelligenza Artificiale analizzi milioni di dati in tempo reale per creare annunci su misura. Capiremo se i robot sostituiranno davvero i creativi e scopriremo perché il futuro del lavoro nel 2026 appartiene a chi saprà unire la potenza di calcolo dell'AI all'empatia del tocco umano.