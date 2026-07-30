L'AI ci spia? Come cambia la pubblicità: il videopodcast

Ti sei mai chiesto come faccia quel paio di scarpe a «inseguirti» sul web? «I Soci Mktg» svelano i segreti degli annunci su misura creati dagli algoritmi e spiegano perché il futuro del lavoro appartiene a chi unisce l'AI all'empatia umana

30 luglio 2026 1 ' di lettura

Pubblicità e intelligenza artificiale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti intelligenza artificialepubblicità Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...