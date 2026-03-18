Giovani che vogliono cambiare il mondo: 13 racconti virtuali di storie reali

Il percorso si è oramai ufficialmente concluso: finite le lezioni teoriche, terminati i momenti pratici, consegnati tutti gli elaborati e festeggiato il traguardo dei cinquanta ragazzi degli istituti Arnaldo e Canossa coinvolti nel progetto di Fsl (acronimo di Formazione scuola lavoro) «GdB Voci dal futuro. Storie di giovani che cambieranno il meglio», realizzato dal Giornale di Brescia con la partnership di Italmark, ora a restare ai posteri saranno gli elaborati realizzati durante i cinque mesi di progetto.

I risultati

Tredici video podcast che raccontano storie di giovani (o ex giovani) che hanno cambiato o che cambieranno il mondo, e le cui storie hanno affascinato gli studenti.

GdB Voci dal futuro - I protagonisti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

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Dopo essere stati ufficialmente presentati nelle scorse settimana in Sala Libretti, gli elaborati sono ora disponibili su tutte le piattaforme di ascolto e visione del Giornale di Brescia: oltre al sito del GdB è possibile fruirne in formato audio su Spotify e Spreaker e vederli su YouTube.

Sulle piattaforme gli interessati potranno trovare storie differenti per tematiche e tempistiche, undici realizzate dal liceo Arnaldo e due dagli studenti del Canossa Campus, e raccontate dagli studenti in una sorta di puntata pilota che analizza come il loro personaggio abbia cambiato o stia cambiando il mondo.

Attivismo e impegno sociale

Si è partiti dall’Attivismo Con Stefano Fogliata, narrato da un gruppo della 4B del Liceo Arnaldo per il suo documentario «Footbalization», che racconta la condizione dei palestinesi in Libano attraverso il calcio, linguaggio in qualche modo universale.

Un tema similare a quello affrontato da quello di un gruppo della 4D del liceo cittadino, che ha raccontato la storia della giovane bresciana Valeria Benedetti, attiva nella promozione della pace e nella lotta contro la discriminazione di genere.

Attivismo ed immigrazione sono invece stati i cardini di «Vivere insieme oggi», la storia di Sokhna Karr, giovane operatrice bresciana attiva nel campo dell’inclusione sociale. La sua storia, raccontata dalla 4B dell’Arnaldo, è stata anche occasione per riflettere sul tema della lotta a stereotipi e razzismo.

Tematiche simili sono state affrontate anche dai due gruppi del Canossa, che hanno narrato le vite di Lieta Valotti, attiva da decenni nella zona di Fortaleza in Brasile come volontaria, e Davide Siciliano, che si è distinto a Brescia per il suo impegno sociale nel periodo Covid.

Pandemia che è tornata anche nella storia di Cristian Fracassi, raccontato dalla 4B, ingegnere e imprenditore italiano, co-fondatore di Isinnova e diventato simbolo di innovazione solidale durante l’emergenza Covid-19.

Tecnologia

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Spazio anche alla tecnologia con Aurora Mantelli e Leonardo Folgoni, giovani neolaureati di Brescia e ideatori di Pratifly, innovativo software in grado di semplificare la gestione delle pratiche edilizie, e Alessandro Curseri, studente vincitore di Olimpiadi internazionali di intelligenza artificiale e di competizioni europee di informatica, autore di un progetto dedicato alla prevenzione degli incendi in Africa, con entrambe le storie a cura della 4D.

Arte

È poi toccato all’arte con Frah Quintale, cantante bresciano la cui carriera è stata narrata dalla 4D anche in virtù dell’ancora forte legame del rapper con la sua città, e Davide Dotti, critico e storico dell’arte, nonché curatore delle mostre di Palazzo Martinengo a Brescia, e raccontato dalla 4B, autrice anche del vodcast sul mentalista cittadino Christopher Castellini.

Medicina

Ampio spazio poi alla medicina con Raisa Labaran, infermiera, mediatrice culturale e consigliera comunale, narrata dalla 4D, e Federica Pagani, neuropsichiatra infantile impegnata nella cura di disturbi alimentari e scelta dalla 4B.