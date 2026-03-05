«Storie di giovani che cambieranno il mondo»: i video podcast

Questo video podcast nasce dall’iniziativa «GdB Voci dal Futuro», realizzata in collaborazione con Italmark nell’ambito del progetto di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto gli studenti degli istituti superiori Liceo Arnaldo e Canossa Campus.

Cinquanta studenti si sono messi in gioco raccontando «storie di giovani che cambieranno il mondo in meglio»: storie vere di ragazzi e ragazze del nostro territorio che, grazie alla loro passione, creatività e capacità di visione, stanno lasciando un segno concreto nella società.

1. «Non diamo un calcio alla speranza»

Nasce dall’incontro con Stefano Fogliata e dalla visione del documentario «Footbalization», che racconta la condizione dei palestinesi in Libano attraverso il linguaggio universale del calcio. Un’esperienza intensa che ha spinto la classe a riflettere sulla complessità della realtà israelo-palestinese e sull’importanza di sviluppare uno sguardo critico e consapevole sul presente.

2. A scuola di magia con Christopher Castellini

Racconta la storia di Christopher Castellini, mentalista bresciano che, nonostante alcune difficoltà fisiche, è riuscito ad affermarsi nel mondo della magia. Attraverso il suo percorso umano e professionale, la classe ha voluto mostrare come determinazione e passione possano trasformare i limiti in opportunità.

3. Brescia a regola d’arte

La puntata nasce dal dialogo con il dottor Davide Dotti, critico e storico dell’arte, nonché curatore delle mostre di Palazzo Martinengo a Brescia. Attraverso l’intervista, la classe esplora il contesto artistico della città, tra passato e presente, riflettendo sul valore della cultura come elemento identitario e motore di crescita per il territorio.

4. Vivere insieme oggi

Prende forma da un’intervista a Sokhna Sarr, giovane operatrice bresciana attiva nel campo dell’immigrazione e dell’inclusione sociale. Attraverso il suo racconto personale e professionale, la classe affronta il tema dell’integrazione, mettendo in discussione stereotipi e riflettendo sull’importanza dell’ascolto, della comunità e del rispetto reciproco in una società sempre più complessa.

5. Il respiro delle innovazioni che salvano vite

Racconta la storia di Cristian Fracassi, ingegnere e imprenditore italiano, co-fondatore di Isinnova, diventato simbolo di innovazione solidale durante l’emergenza Covid-19. Attraverso il libro "Tutto d’un fiato", la classe ripercorre il suo impegno nella progettazione di valvole salvavita stampate in 3D e nella trasformazione delle maschere da snorkeling in dispositivi respiratori, riflettendo sul valore della competenza tecnica messa al servizio della collettività.

6. Passeggiata verso la vita

Nasce dall’intervista alla dottoressa Federica Pagani, neuropsichiatra infantile impegnata nella cura dei disturbi alimentari. Attraverso il suo contributo, la classe riflette sull’importanza dell’ascolto, della comprensione e del benessere psicologico, mettendo in luce un ambito spesso sottovalutato e frainteso, ma fondamentale per costruire una società più consapevole e attenta alle fragilità.

7. Chi è Davide Siciliano?

La puntata è dedicata a Davide Siciliano, 22 anni, e al suo impegno nel volontariato a Brescia. Attraverso il suo esempio, la classe riflette sul valore della solidarietà e sull’importanza di mettersi al servizio della comunità, mostrando come anche le azioni quotidiane possano avere un impatto concreto e significativo sul territorio.

8. Astra: giovani stelle di un futuro presente

Racconta la figura di Lieta Valotti e il suo impegno, iniziato a soli 19 anni, a favore dei bambini in difficoltà in Brasile, in particolare a Fortaleza. Attraverso il suo esempio e la testimonianza diretta della sua voce, la classe riflette sul valore della solidarietà e sulla forza della determinazione, costruendo un percorso narrativo che accompagna l’ascoltatore alla scoperta di una storia di impegno capace di ispirare le nuove generazioni.

9. Metamorfosi

Racconta il percorso umano e professionale di Raisa Labaran, infermiera, mediatrice culturale e consigliera comunale con delega alla Sanità a Brescia. Attraverso la sua esperienza durante l’emergenza Covid-19 e il successivo impegno politico, la classe riflette su temi come inclusione, dialogo interculturale e prevenzione urbana, evidenziando come competenza e responsabilità possano diventare strumenti di cambiamento sociale.

10. Visionari: giovani che cambieranno il mondo

La puntata è dedicata a Frah Quintale, artista bresciano che ha saputo rinnovare il panorama musicale italiano con uno stile personale e riconoscibile. Ripercorrendo le tappe principali della sua vita e della sua carriera, la classe riflette sull’impatto culturale della sua musica e sul legame che continua a mantenere con la città di Brescia.

11. Alessandro Curseri e l’AI

Racconta il percorso di Alessandro Curseri, giovane studente bresciano che si è distinto nel campo dell’intelligenza artificiale già durante il liceo, conquistando medaglie alle Olimpiadi Internazionali di IA e alle Olimpiadi Europee di Informatica. Attraverso la sua esperienza e il progetto dedicato alla prevenzione degli incendi in Africa, la classe riflette sul valore dell’impegno, dell’etica e sull’importanza di un’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo.

12. Dove l'edilizia incontra l'innovazione

Racconta la nascita di Pratifly, software innovativo ideato da due neolaureati dell’Università di Brescia, Aurora Mantelli e Leonardo Folgoni, per semplificare la gestione delle pratiche edilizie. Attraverso questa esperienza imprenditoriale, la classe riflette su come tecnologia e competenze digitali possano ridurre la burocrazia, supportare i professionisti e rendere il settore edilizio più efficiente e sostenibile.

13. Valeria Benedetti – Donne e Pace

Racconta l’impegno di Valeria Benedetti, giovane bresciana attiva nella promozione della pace e nella lotta contro la discriminazione di genere. Attraverso il suo percorso di studi, le attività attuali e i progetti futuri, la classe riflette sull’importanza della partecipazione civica e invita i giovani a farsi parte attiva nella costruzione di una società più giusta e consapevole.