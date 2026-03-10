Dall’inclusione all’AI: cinquanta autori per 13 racconti

Qualcuno ha raccontato storie di immigrazione ed inclusione sociale, altri di progresso scientifico, o di volontariato, intelligenza artificiale, neuropsichiatria ma anche musica, mentalismo ed innovazione solidale: sono stati tanti i temi e i personaggi che hanno animato i tredici vodcast realizzati dai cinquanta ragazzi degli istituti Canossa ed Arnaldo al termine dei cinque mesi del progetto «GdB Voci dal futuro» (un progetto del Giornale di Brescia in collaborazione con Italmark).

Un viaggio fatto di immagini, suoni e voci, allo scopo di raccontare giovani – o ex giovani – che hanno cambiato il mondo operando negli ambiti più disparati.

Saper raccontare una storia

«Da questo progetto abbiamo imparato tantissimo – ha commentato Daniele Cascioli della 4ªB liceo scientifico del Canossa –: saper raccontare una storia, qualcosa essenziale al giorno d’oggi, e come farlo attraverso gli strumenti più corretti. Cosa mi ha affascinato di più? Sicuramente il soggetto del nostro vodcast, Lieta Valotti. Lei per me è una grandissima. Oggi è una ex giovane, perché ha 67 anni: di lei mi ha colpito tantissimo il modo in cui ha abbandonato la sua vita in Italia per raggiungere la povertà assoluta delle favelas brasiliane per aiutare la popolazione, soprattutto i bambini. Ho anche imparato qualcosa di nuovo su me stesso: che mi attacco anche molto emotivamente ai progetti e che so essere collante dei gruppi».

GdB Voci dal futuro - I protagonisti

Entusiasta anche la risposta della compagna di istituto Eleonora Margaroli, al terzo anno del professionale. «Mi ha affascinato davvero tanto conoscere tutto il lavoro che sta dietro un prodotto come il vodcast: è incredibile vedere tutte le fasi di produzione, dalla raccolta di materiali all’editing. Noi abbiamo scelto il personaggio di Davide Siciliano e il suo impegno in pandemia: per me è stato d’ispirazione e di esempio. È stato un po’ strano all’inizio usare la mia voce e sapere che stavo realizzando un progetto mio e nostro: poi è diventata routine e ho imparato ad essere più sciolta davanti alle telecamere e a vincere la mia timidezza».

Tra i personaggi scelti dagli studenti vi sono poi il cantante Frah Quintale, gli ideatori di Pratify Aurora Mantelli e Leonardo Folgoni, l’attivista politica Valeria Benedetti, lo studente Alessandro Curseri, l’infermiera e mediatrice culturale Raisa Labaran, la neuropsichiatra Federica Pagani, l’ingegnere e imprenditore Cristian Fracassi, l’operatrice Sokhna Sarr, il critico e storico dell’arte Davide Dotti, il mentalista Christopher Castellini e il ricercatore ed operatore Stefano Fogliata (potete guardarli qui).

Strumenti per l’informazione

«L’approccio dei giovani allo strumento podcast e vodcast è cambiato negli anni – ha spiegato Andrea Cittadini, giornalista e vice caporedattore del Giornale di Brescia, che ha seguito gli studenti in alcuni momenti di lezione frontale in tandem con il redattore di Teletutto Fabio Gafforini, che li ha invece guidati per gli ambienti della redazione –: qualche anno fa era più complicato, dovevi far capire ai ragazzi che si trattava di strumenti adatti anche per fare informazione. Ora si tratta invece di un format che ascoltano e conoscono, è diffuso in Italia e loro ne fruiscono con regolarità: ascoltano tante cose, soprattutto crime. Sono soddisfatto, i ragazzi si sono messi alla prova e hanno superato le aspettative: li ho visti preparati, interessati e con conoscenze già pregresse dello strumento».