Fondi pensione a 18 anni: una mossa intelligente? Il videopodcast
Parlare di pensione a 18 anni sembra strano, ma iniziare presto permette di sfruttare il fattore tempo. La guida de «I Soci Mktg» per far crescere anche piccole somme attraverso investimenti azionari o obbligazionari
Fondi pensione a 18 anni: scelta precoce?
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Parlare di pensione a 18 anni sembra strano, ma iniziare presto permette di sfruttare il fattore tempo per far crescere anche piccole somme attraverso investimenti azionari o obbligazionari.