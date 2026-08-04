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Come attivare lo Spid e a cosa serve: il videopodcast

Facciamo chiarezza sull'identità digitale ufficiale indispensabile per accedere ai servizi dell'università, dell'INPS e per richiedere i bonus. «I Soci Mktg» spiegano come attivarla a costo zero sfruttando la tecnologia NFC della CIE
In questa puntata si parla di Spid
In questa puntata si parla di Spid

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

In questa puntata facciamo chiarezza sullo SPID, la nostra identità digitale ufficiale indispensabile per accedere ai servizi dell'INPS, dell'università e per richiedere i bonus di Stato. Analizziamo nel dettaglio come attivarlo comodamente da casa, sia gratuitamente sfruttando la tecnologia NFC della carta d'identità elettronica, sia tramite i canali tradizionali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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