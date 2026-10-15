Il Tartaglia vieta l’aura battle, le scuole bresciane si dividono

Al Fermi la considerano innocua, alla Scuola Bottega farebbe scattare la sospensione: intanto la preside del Tartaglia Olivieri ha detto di aver sporto querela contro una pagina Instagram che ha diffuso il video della battaglia e ha imposto di stare in aula a ricreazione