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Oggi si ricorda sant’Antonio Maria Zaccaria

Si festeggiano anche: santa Ciprilla di Cirene, martire; santa Marta, madre di san Simeone Stilita il Giovane; santo Stefano di Nicea, vescovo
Sant'Antonio Maria Zaccaria
Sant'Antonio Maria Zaccaria

Antonio Maria Zaccaria (Cremona, 1502) fu uno dei riformatori più ardenti del XVI secolo. Nobile, cresciuto da una madre giovanissima, imparò presto a trarre dai beni materiali atti di carità. Laureato in filosofia e medicina a Padova, tornò a Cremona per curare gratuitamente gli ammalati e assistere i contagiati dalla peste. Scosso dall’indifferenza del clero, divenne catechista e poi sacerdote nel 1528. Attorno al 1530 fondò a Milano la Congregazione di San Paolo, insieme alla contessa Ludovica Torelli e ai nobili milanesi Giacomo Antonio Morigia e Bartolomeo Ferrari. Da questa esperienza nacquero i Barnabiti, le Angeliche - religiose senza clausura - e i Maritati di San Paolo. Morì il 5 luglio 1539.

Si festeggiano anche: santa Ciprilla di Cirene, martire; santa Marta, madre di san Simeone Stilita il Giovane; santo Stefano di Nicea, vescovo.

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