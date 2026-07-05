Oggi si ricorda sant’Antonio Maria Zaccaria

Antonio Maria Zaccaria (Cremona, 1502) fu uno dei riformatori più ardenti del XVI secolo. Nobile, cresciuto da una madre giovanissima, imparò presto a trarre dai beni materiali atti di carità. Laureato in filosofia e medicina a Padova, tornò a Cremona per curare gratuitamente gli ammalati e assistere i contagiati dalla peste. Scosso dall’indifferenza del clero, divenne catechista e poi sacerdote nel 1528. Attorno al 1530 fondò a Milano la Congregazione di San Paolo, insieme alla contessa Ludovica Torelli e ai nobili milanesi Giacomo Antonio Morigia e Bartolomeo Ferrari. Da questa esperienza nacquero i Barnabiti, le Angeliche - religiose senza clausura - e i Maritati di San Paolo. Morì il 5 luglio 1539.
Si festeggiano anche: santa Ciprilla di Cirene, martire; santa Marta, madre di san Simeone Stilita il Giovane; santo Stefano di Nicea, vescovo.