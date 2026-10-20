Canonizzata l’11 maggio 1961, santa Maria Bertilla Boscardin nacque il 6 ottobre 1888 a Gioia di Brendola, nel Vicentino, da famiglia contadina. Entrata tra le Suore Maestre di Santa Dorotea, fu destinata all’ospedale di Treviso. Qui si dedicò all’assistenza dei malati e studiò per conseguire il diploma di infermiera. Durante la Prima guerra mondiale continuò il servizio ospedaliero anche in condizioni difficili. Trasferita successivamente in altre comunità, visse in Brianza e a Viggiù. Morì il 20 ottobre 1922, a 34 anni, per un tumore. Lo spirito di carità verso i bisognosi e la sua semplicità evangelica vennero indicati da papa Giovanni XXIII come esempio di santità quotidiana.
Si festeggiano anche: sant’Irene del Portogallo, martire; il beato Giacomo Strepa, vescovo; san Leopardo di Osimo, vescovo.
Oggi si ricorda santa Maria Bertilla Boscardin
Si festeggiano anche: sant’Irene del Portogallo, martire; il beato Giacomo Strepa, vescovo; san Leopardo di Osimo, vescovo
Santa Maria Bertilla Boscardin
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