La famosa vicenda di Caterina d’Alessandria d’Egitto ci è consegnata dalla sua Passio, composta tra V e VII secolo, intreccio di elementi storici e leggendari. Secondo tale racconto, era una giovane dotata di grande cultura che si oppose ai sacrifici pagani imposti dall’imperatore. Convocata a palazzo, affrontò cinquanta filosofi incaricati di confutarne la fede, riuscendo invece a convincerli della verità del cristianesimo. L’imperatore, adirato per la loro conversione, li fece uccidere e, inutilmente, propose a Caterina di diventare sua sposa. Sottoposta al supplizio della ruota, ne uscì indenne. Condannata a morte, affrontò il martirio. In pittura, appare ritratta proprio accanto alla ruota, il suo principale attributo iconografico.
Si festeggiano anche: la beata Elisabetta Achler di Reute, terziaria francescana; santa Basilissa, imperatrice; san Maurino, martire.