Oggi si ricorda san Pio da Pietrelcina

San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, nacque il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, in provincia di Benevento. A sedici anni entrò tra i Cappuccini e fu ordinato presbitero nel 1910. Dal 1916 visse quasi ininterrottamente a San Giovanni Rotondo (Foggia), dove accolse migliaia di fedeli soprattutto nel confessionale e nella direzione spirituale. Le stimmate, insieme a prove fisiche e tormenti interiori, accompagnarono il suo complesso cammino spirituale. Nel 1956, sempre a San Giovanni Rotondo, inaugurò l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, opera tra le più significative legate al suo nome. Morì il 23 settembre 1968, a 81 anni. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 1999 e lo canonizzò nel 2002.
Si festeggiano anche: santa Elisabetta, madre di san Giovanni Battista; san Adamnano, abate; il beato Alfonso da Burgos, mercedario.