Oggi si ricorda san Luca Evangelista

San Luca è autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Le fonti lo descrivono proveniente da Antiochia di Siria e di origini pagane. San Paolo lo definisce «il caro medico» nella Lettera ai Colossesi (4,14). Nei suoi scritti emerge una particolare attenzione ai poveri, ai peccatori, alla misericordia di Dio e alla figura della Vergine Maria. Gli Atti degli Apostoli narrano inoltre episodi della diffusione del cristianesimo e alcuni momenti della missione di san Paolo, di cui Luca fu accompagnatore. Il suo simbolo è il bue alato, cioè uno dei quattro esseri viventi (tetramorfo) descritti nella Bibbia e attribuiti dalla tradizione agli Evangelisti. È patrono di medici e pittori.
Si festeggiano anche: la beata Margherita Tornielli, clarissa; san Pietro d'Alcantara, sacerdote; il beato Teobaldo da Narbona, martire.