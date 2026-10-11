Oggi si ricorda san Giovanni XXIII Papa

San Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, nacque a Sotto il Monte (Bg) il 25 novembre 1881. Fu ordinato sacerdote nel 1904. Nel 1925 Pio XI lo consacrò vescovo e lo nominò Visitatore Apostolico in Bulgaria, dando inizio al suo servizio diplomatico per la Santa Sede. Fu poi Delegato Apostolico in Turchia e Grecia e Nunzio Apostolico in Francia; nel 1953 divenne cardinale e Patriarca di Venezia. Eletto papa il 28 ottobre 1958, convocò il Concilio Vaticano II, aperto l’11 ottobre 1962. Emanò, tra le altre, le encicliche Mater et magistra e Pacem in terris. Il suo ministero fu segnato da grande attenzione per l’ecumenismo. Morì il 3 giugno 1963. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 2000; papa Francesco lo canonizzò nel 2014.
Si festeggiano anche: il beato Giacomo Griesinger, religioso; san Pietro Le Tuy, martire; san Eufredo, abate.