Oggi si ricorda san Giovanni Crisostomo

San Giovanni Crisostomo nacque ad Antiochia di Siria intorno al 349 e ricevette una solida formazione nella filosofia e nella retorica. Battezzato nel 368, fu istituito lettore dal vescovo Melezio nel 371. Dopo un periodo di vita ascetica, svolse ad Antiochia il ministero sacerdotale. Nel 398 fu consacrato vescovo di Costantinopoli, dove si impegnò nella riforma del clero e nell’assistenza ai poveri. La sua fermezza nel denunciare il lusso dei potenti gli procurò forti opposizioni negli ambienti ecclesiastici e imperiali. Deposto e costretto all’esilio, continuò attraverso le lettere la sua opera pastorale. Morì a Comana del Ponto il 14 settembre 407. Ricevette il titolo di Crisostomo, «Bocca d’oro», per la sua straordinaria eloquenza.
Si festeggiano anche: il beato Giovanni Capel Segura, martire; san Giuliano, martire; sant’Emiliano di Valence, vescovo.