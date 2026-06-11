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Oggi si ricorda san Barnaba Apostolo

Si festeggiano anche: santa Paola Frassinetti, vergine; san Parisio, sacerdote; san Massimo di Napoli, vescovo
San Barnaba Apostolo
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San Barnaba, giudeo originario di Cipro, è considerato «apostolo» pur non appartenendo al gruppo dei Dodici. Nato con il nome ebraico Yōsēf, ricevette dalla comunità apostolica il soprannome Barnaba – «figlio della consolazione» – per le sue doti di mediazione e incoraggiamento. Convertitosi poco dopo la Pentecoste, vendette i propri beni e divenne una figura autorevole della Chiesa di Gerusalemme.

Fu lui a presentare Paolo ai cristiani diffidenti, dopo la conversione di Damasco, e con lui guidò la missione di Antiochia. Secondo la tradizione morì martire a Salamina attorno al 61 d.C. La Chiesa ambrosiana lo venera come il primo annunciatore del Vangelo sul territorio milanese.

Si festeggiano anche: santa Paola Frassinetti, vergine; san Parisio, sacerdote; san Massimo di Napoli, vescovo.

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