Oggi si ricorda san Barnaba Apostolo

San Barnaba, giudeo originario di Cipro, è considerato «apostolo» pur non appartenendo al gruppo dei Dodici. Nato con il nome ebraico Yōsēf, ricevette dalla comunità apostolica il soprannome Barnaba – «figlio della consolazione» – per le sue doti di mediazione e incoraggiamento. Convertitosi poco dopo la Pentecoste, vendette i propri beni e divenne una figura autorevole della Chiesa di Gerusalemme.
Fu lui a presentare Paolo ai cristiani diffidenti, dopo la conversione di Damasco, e con lui guidò la missione di Antiochia. Secondo la tradizione morì martire a Salamina attorno al 61 d.C. La Chiesa ambrosiana lo venera come il primo annunciatore del Vangelo sul territorio milanese.
Si festeggiano anche: santa Paola Frassinetti, vergine; san Parisio, sacerdote; san Massimo di Napoli, vescovo.