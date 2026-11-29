Beatificata nel 2008, Maria Maddalena dell'Incarnazione, al secolo Caterina Sordini, nacque il 16 aprile 1770 a Porto Santo Stefano (Gr), e morì il 29 novembre 1824. Nel 1788 entrò tra le Terziarie francescane di Ischia di Castro. Sei mesi dopo ricevette l'abito, assumendo il nome religioso. Nel 1789 ebbe una visione di Gesù, accompagnata dalla chiamata a fondare un'opera di adorazione perpetua. Eletta badessa, si trasferì a Roma con alcune consorelle, dando vita al primo monastero delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento. Con l'occupazione francese, fu esiliata in Toscana. Rientrata a Roma, ottenne da papa Pio VII l'approvazione dell'Istituto, dedicato all'adorazione eucaristica perpetua, solenne e pubblica.
Si festeggiano anche: san Brendano di Birr, abate; san Bernardo di Nazareth, vescovo; san Francesco Antonio Fasani, sacerdote.