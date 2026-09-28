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Oggi si ricorda il beato Innocenzo da Berzo

Si festeggiano anche: Il beato Giovanni Paolo I, papa; san Vitale, martire; santi Isauro, Felice, Ermia, Pellegrino e Basilio, martiri
Beato Innocenzo da Berzo
Beato Innocenzo da Berzo

Papa Giovanni XXIII, che lo beatificò nel 1961, lo definì: "Un santo moderno, un santo per il nostro tempo". Quello di Innocenzo da Berzo fu un carisma avvolgente ma discreto, non immediato da comprendere. Nacque come Giovanni Scalvinoni a Niardo (Brescia) nel 1844 e trascorse l’infanzia a Berzo. Entrato tra i Cappuccini, assunse il nome di fra’ Innocenzo. Umile e timido, visse nell’eremo dell’Annunciata a Piancogno. Qui confessava i molti che nel tempo ne chiesero il conforto spirituale. Si spense a Bergamo, il 3 marzo 1890, data in cui lo festeggia il Martirologio Romano. L'Ordine dei Frati Minori Cappuccini lo commemora invece oggi, mentre il santuario dell’Annunciata lo celebra ad agosto, nella domenica successiva al Perdono d'Assisi.

Si festeggiano anche: Il beato Giovanni Paolo I, papa; san Vitale, martire; santi Isauro, Felice, Ermia, Pellegrino e Basilio, martiri.

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