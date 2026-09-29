Oggi si festeggiano i santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli

La Chiesa celebra insieme i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, le tre figure angeliche chiamate per nome nella Sacra Scrittura. Michele, il cui nome significa «Chi è come Dio?», è presentato nell’Apocalisse mentre combatte contro le potenze del male ed è indicato come principe delle milizie celesti. Gabriele, «Fortezza di Dio», è il messaggero inviato alla Vergine Maria per annunciarle la nascita di Gesù. Raffaele, «Medicina di Dio», accompagna invece Tobia nel suo viaggio. Sono ricordati dalla tradizione come ambasciatori divini e protettori degli uomini nel disegno della Salvezza. La festa odierna sottolinea la loro concreta presenza nella quotidianità degli uomini.
Si festeggiano anche: san Ciriaco, eremita; il beato Giuseppe Casas Ros, seminarista; san Lotario I, imperatore.