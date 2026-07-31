Oggi si festeggia sant’Ignazio di Loyola

Fondatore dei Gesuiti e proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV, Ignazio di Loyola è una delle figure più influenti della Riforma cattolica del XVI secolo. Nato ad Azpeitia, nei Paesi Baschi, nel 1491, intraprese inizialmente la carriera militare. Ferito durante l'assedio di Pamplona nel 1521, visse una profonda conversione leggendo la Vita Christi di Ludolfo di Sassonia e la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze. Dopo un periodo di preghiera e penitenza a Manresa, pose le basi degli Esercizi Spirituali, destinati a diventare un cardine della sensibilità cristiana. Nel 1540 papa Paolo III approvò la Compagnia di Gesù, fondata dal santo insieme ai suoi primi compagni. Ignazio di Loyola morì a Roma il 31 luglio 1556.
Si festeggiano anche: san Calimero di Milano, vescovo; la beata Caterina di Lovanio, monaca; santi Democrito, Secondo e Dionigi, martiri.