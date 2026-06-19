Oggi si festeggia santa Giuliana Falconieri

Canonizzata da Clemente XII nel 1737, Giuliana Falconieri è venerata come patrona contro i dolori di stomaco, legati alla lunga malattia che la consumò negli ultimi anni di vita. Nata in una famiglia fiorentina nobile e profondamente religiosa, maturò presto la vocazione, sostenuta dallo zio sant’Alessio Falconieri, tra i Sette Fondatori dei Servi di Maria. Alla morte della madre fondò il monastero delle Mantellate, donne consacrate che unirono contemplazione, carità e severi digiuni, guidate spiritualmente da Filippo Benizi. Nel clima violento della Firenze trecentesca offrirono preghiera e penitenza per la pace cittadina. Giuliana morì il 19 giugno 1341.
Si festeggiano anche: santi Lupo e Adleida, martiri; san Remigio Isoré, sacerdote; san Nazario di Capodistria, vescovo.