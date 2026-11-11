Oggi si festeggia san Martino di Tours

Martino di Tours nacque intorno al 316 in Pannonia, nell’attuale Ungheria, da genitori pagani. Seguendo la volontà del padre, intraprese quindicenne la carriera militare nell’esercito romano. Si avvicinò al cristianesimo e, dopo essere entrato tra i catecumeni, ricevette il battesimo verso i vent’anni. Durante il servizio ad Amiens, incontrò un mendicante infreddolito e divise con lui il proprio mantello, tagliandolo in due. La notte successiva sognò Cristo rivestito della parte donata al povero. Congedatosi, si recò a Poitiers presso il vescovo Ilario, che lo ordinò diacono e poi presbitero. Scelse la vita monastica e fondò una comunità a Ligugé. Intorno al 371 fu acclamato vescovo di Tours. Morì a Candes nel 397. È patrono di Francia.
Si festeggiano anche: san Bartolomeo il Giovane, abate; il beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, martire; san Menna d'Egitto, eremita.