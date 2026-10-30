Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Oggi si festeggia san Gerardo di Potenza

Si festeggiano anche: san Marcello di Tangeri, martire; san Massimo di Apamea, martire; santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri
San Gerardo di Potenza
San Gerardo di Potenza

Vissuto nel XII secolo, san Gerardo della Porta, patrono di Potenza, nacque a Piacenza da famiglia nobile. Secondo la narrazione del tempo, giunse nell’Italia meridionale forse inizialmente diretto in Terra Santa. Fermatosi a Potenza, ne venne eletto vescovo dal clero e dal popolo. Fu consacrato ad Acerenza nel 1111 e, amatissimo, guidò la diocesi fino alla morte, avvenuta il 30 ottobre 1119. Le fonti agiografiche ne ricordano l’austerità, la dedizione pastorale e l’attenzione all’educazione dei giovani. La fama della sua santità ebbe ampia diffusione. Papa Callisto II ne riconobbe il culto nel 1124. Le sue reliquie sono custodite nella cattedrale di Potenza.

Si festeggiano anche: san Marcello di Tangeri, martire; san Massimo di Apamea, martire; santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...