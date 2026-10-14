Oggi si festeggia la beata Anna Maria Aranda Riera

Beatificata a Roma da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001, Anna Maria Aranda Riera nacque il 24 gennaio 1888 a Denia (Alicante). Visse in Spagna durante la persecuzione contro il cristianesimo che accompagnò gli anni della guerra civile. Fu vicina all’Azione Cattolica. Dopo essere stata incarcerata per alcune settimane, venne uccisa a Picadero di Paterna, presso Valencia, il 14 ottobre 1936. Il Martirologio Romano la presenta come una laica che, mentre infuriava la violenza nei confronti dei cattolici, «sparse il proprio sangue per Cristo». Con lei, in data odierna, sono ricordati altri 232 beati, detti i Martiri Spagnoli di Valencia.
Si festeggiano anche: san Donaziano di Reims, vescovo; san Celeste di Metz, vescovo; sam Domenico Loricato, monaco.