Oggi si commemora sant'Alfonsa dell’Immacolata Concezione

Proclamata santa il 12 ottobre 2008 da papa Benedetto XVI, Alfonsa dell'Immacolata Concezione è la prima donna indiana canonizzata dalla Chiesa cattolica. Nata come Anna Muttathupadathu il 19 agosto 1910 a Kudamaloor, nel Kerala, rimase presto orfana di madre e maturò fin da bambina il desiderio di donarsi completamente a Dio. Per sottrarsi a un matrimonio combinato arrivò a procurarsi una grave ustione a un piede, decisa a seguire unicamente Cristo. Entrò nella Congregazione delle Francescane Clarisse assumendo il nome di Alfonsa dell'Immacolata Concezione. La sua vita fu segnata da continue malattie e sofferenze, accolte con fede. Morì il 28 luglio 1946 a Bharananganam, a soli trentacinque anni.
Si festeggiano anche: san Cameliano di Troyes, vescovo; il beato Emanuele Segura Lopez, sacerdote scolopio; santi Martiri della Tebaide d'Egitto.