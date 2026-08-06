Oggi si commemora san Glisente

San Glisente è figura molto venerata in Val Camonica, di cui è considerato l'apostolo, anche se notizie propriamente storiche sulla sua vita sono assenti. Secondo una tradizione locale sedimentatasi nei secoli, era un soldato dell'esercito di Carlo Magno che, ottenuto il congedo, si ritirò come eremita sul monte sopra Berzo, morendovi il 6 agosto 796. Questa narrazione, formatasi probabilmente tra XIV e XV secolo, è ritenuta priva di autentico fondamento. Il suo culto è comunque attestato almeno dal XIII secolo, e si è declinato nell’edificazione di chiese e altari. Episodi della sua biografia compaiono in affreschi della Val Camonica. Le reliquie, un tempo oggetto di venerazione, risultano oggi disperse.
Si festeggiano anche: il beato Guglielmo di Altavilla, mercedario; il beato Carlo Lopez Vidal, laico; san Goderanno, abate.