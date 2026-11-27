Giacomo l’Interciso è ricordato come martire in Persia, vissuto nel V secolo, al tempo dell’imperatore Teodosio II. Secondo il Martirologio Romano, era cristiano ma aveva rinnegato la propria fede per conservare il favore del sovrano Yazdegerd I. Quando la madre e la moglie lo rimproverarono per la sua apostasia, trovò il coraggio di professare pubblicamente la fede cristiana davanti a Varam (identificato con Bahram V, figlio e successore di Yazdegerd).
Il nuovo re, adirato per la sua testimonianza, lo condannò a morte. Il supplizio prevedeva il taglio progressivo delle membra, seguito dalla decapitazione. Interciso, dal latino, significa infatti: «tagliato a pezzi».
Si festeggiano anche: san Massimo di Riez, vescovo, i beati Tommaso Koteda Kiuni e compagni, martiri; san Valeriano di Aquileia, vescovo.