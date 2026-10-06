Oggi si commemora san Bruno

San Bruno, o Brunone, fondatore dei Certosini, nacque a Colonia intorno al 1030 e si distinse dapprima come maestro e uomo di cultura. Divenuto sacerdote, fu chiamato a Reims, dove ricoprì anche l’incarico di cancelliere della diocesi. Nel 1084, insieme ad alcuni compagni, si ritirò nella valle della Chartreuse, presso Grenoble, dando origine alla prima comunità certosina. La sua scelta fu orientata alla solitudine, alla preghiera e alla ricerca di Dio nella vita eremitica. Nel 1090 fu chiamato a Roma da papa Urbano II e collaborò con lui. Ottenuto il permesso di tornare alla vita solitaria, si stabilì in Calabria, nell’eremo di Santa Maria della Torre. Morì il 6 ottobre 1101, a Serra San Bruno.
Si festeggiano anche: santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, vergine; il beato Francesco Hunot, martire; il beato Isidoro di S. Giuseppe De Loor, passionista.