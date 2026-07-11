Oggi si commemora san Benedetto da Norcia

San Benedetto, fondatore dell’ordine benedettino e del monachesimo occidentale, nacque a Norcia (Perugia) intorno al 480 e, secondo la tradizione, morì a Montecassino il 21 marzo 547. La sua vita è stata tramandata dal II libro dei Dialoghi di Gregorio Magno. Studente a Roma, se ne allontanò per cercare Dio. Dopo un primo ritiro presso Enfide, si stabilì nel Sacro Speco di Subiaco, dove visse tre anni da eremita. In seguito, guidò comunità cenobitiche e fondò dodici monasteri nella valle dell’Aniene. Intorno al 529 lasciò Subiaco e fece nascere l’abbazia di Montecassino, edificata sui resti di templi pagani. Qui compose la sua Regola, sintesi di disciplina, carità fraterna e liturgia quotidiana, centrata sul motto «Ora et labora».
Si festeggiano anche: san Leonzio II, vescovo; san Abbondio di Cordova, martire; santa Olga di Kiev, granduchessa.