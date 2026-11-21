Beatificata il 23 aprile 1989 da Giovanni Paolo II, Maria di Gesù Buon Pastore, al secolo Francesca (Franciszka) de Siedliska, nacque il 12 novembre 1842 a Roszkowa Wola, in Polonia. Pur cresciuta in una famiglia aristocratica poco incline alla pratica religiosa, maturò fin dall'infanzia una profonda attrazione per la fede. Nel 1873, con l'approvazione di Pio IX, avviò a Roma la fondazione della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Nazaret. La professione religiosa, con l'assunzione del nome di Maria di Gesù Buon Pastore, avvenne il 1° maggio 1884. Individuò nella vita quotidiana di Gesù, Maria e Giuseppe a Nazaret il modello della sua comunità. Morì a Roma il 21 novembre 1902.
Si festeggiano anche: la beata Clelia Merloni, fondatrice; santi Celso e Clemente, martiri; san Mauro di Cesena, vescovo.