Oggi si commemora il beato Paolo Manna

Il 4 novembre 2001, in piazza San Pietro, Giovanni Paolo II proclamò beato Paolo Manna, sacerdote del Pontificio Istituto per le Missioni Estere. Nato ad Avellino il 16 gennaio 1872, Manna fu ordinato sacerdote nel 1894. Poco dopo partì per la Birmania, dove svolse l’attività missionaria fino al 1907, quando dovette rientrare in Italia per motivi di salute. Da allora si dedicò alla promozione dell’evangelizzazione attraverso la formazione missionaria del clero e dei fedeli. Nel 1916 fondò l’Unione Missionaria del Clero, poi divenuta Pontificia Unione Missionaria. Nel 1926 fu scelto come primo Superiore generale del neonato PIME. Nel 1936 partecipò alla fondazione delle Missionarie dell’Immacolata. Morì a Napoli il 15 settembre 1952.
Si festeggiano anche: san Baldo, penitente; il beato Cristiano da Perugia, frate; il beato Rolando de' Medici, eremita.