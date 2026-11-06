Oggi si commemora il beato Emanuele della Sacra Famiglia

Emanuele della Sacra Famiglia, al secolo Emanuele Sanz Domínguez, nacque a Sotodosos, in Spagna, il 31 dicembre 1887, da famiglia benestante. Monaco professo dell’Ordine di San Girolamo, ne fu riformatore, contribuendo alla ripresa della vita monastica gerolamina. La sua vicenda si svolse in un periodo di forti tensioni politiche e religiose nella Spagna degli anni Trenta. Fu ucciso a Paracuellos de Jarama tra il 6 e l’8 novembre 1936, in odio alla fede, durante la Guerra Civile spagnola e sepolto in una fossa comune. La sua beatificazione fu celebrata a Tarragona il 13 ottobre 2013, insieme a quella di altri 521 martiri spagnoli del XX secolo.
Si festeggiano anche: san Paolo, patriarca di Costantinopoli; san Valentino di Genova, vescovo; la beata Cristina di Stommeln, vergine