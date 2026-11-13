Oggi si celebra sant’Omobono di Cremona

Omobono Tucenghi è uno dei primi esempi medievali di santità laicale: un mercante che fece della carità il centro della propria esistenza. Visse a Cremona nel XII secolo e si dedicò al commercio di stoffe. Profondamente cristiano, destinava parte dei propri guadagni al sostegno dei poveri. Si occupava dei ragazzi abbandonati, contribuendo alla loro educazione. Partecipava quotidianamente alla Messa nella chiesa di Sant’Egidio. Morì il 13 novembre 1197, durante una celebrazione eucaristica, mentre era assorto nella contemplazione del Crocifisso. La fama della sua santità spinse il vescovo Sicardo a promuoverne la causa presso papa Innocenzo III, che lo canonizzò il 12 gennaio 1199. È patrono di Cremona.
Si festeggiano anche: san Donato, abate; santa Agostina Pietrantoni, religiosa; san Imerio, eremita.