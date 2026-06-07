Oggi si celebra sant'Antonio Maria Gianelli

Antonio Maria Gianelli, nato il 12 aprile 1789 a Cerreta di Carro (La Spezia), mostrò presto talento per gli studi e vocazione al sacerdozio. Ordinato prete nel 1812, fu predicatore ed educatore. Insegnò nei collegi liguri, aderì ai Missionari Suburbani e si dedicò alla predicazione popolare, mentre formava generazioni di seminaristi. A Chiavari, dove fu arciprete dal 1826, promosse una vasta opera pastorale e sociale, fino a fondare nel 1829 le Figlie di Maria Santissima dell’Orto, impegnate nell’educazione e nell’assistenza ai malati. Nel 1838 fu nominato vescovo di Bobbio, diocesi che riformò con energia. Provato da anni di intenso ministero, morì a Piacenza il 7 giugno 1846. Pio XII lo canonizzò il 21 ottobre 1951.