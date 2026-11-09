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Oggi si celebra santa Elisabetta della Trinità

Si festeggiano anche: il beato Francesco Giuseppe Arroyave, salesiano; san Teodoro, martire; san Ursino di Bourges, vescovo
Santa Elisabetta della Trinità
Santa Elisabetta della Trinità

Canonizzata da papa Francesco nel 2016, Elisabetta Catez nacque il 18 luglio 1880 nel campo militare di Avord, presso Bourges, in Francia. Pianista di talento, maturò fin dall’adolescenza la vocazione religiosa, entrando nel Carmelo di Digione il 2 agosto 1901. L’8 dicembre dello stesso anno vestì l’abito carmelitano, assumendo il nome di Elisabetta della Trinità. Emise la professione religiosa l’11 gennaio 1903. La sua spiritualità si concentrò sul mistero della Santissima Trinità e sulla presenza di Dio nell’anima, che definiva il proprio «cielo sulla terra». Colpita dal morbo di Addison, allora incurabile, morì il 9 novembre 1906, a soli 26 anni. Giovanni Paolo II la proclamò beata nel 1984.

Si festeggiano anche: il beato Francesco Giuseppe Arroyave, salesiano; san Teodoro, martire; san Ursino di Bourges, vescovo.

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