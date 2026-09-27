Oggi si celebra san Vincenzo de' Paoli

Vincenzo de’ Paoli nacque il 24 aprile 1581 a Pouy, nelle Landes francesi. Ordinato sacerdote nel 1600, maturò progressivamente una particolare attenzione verso i poveri delle comunità rurali. Nel 1617, a Châtillon, diede vita alla prima Confraternita della Carità, organizzando in forma stabile l’assistenza a indigenti e ammalati. Fondò poi la Congregazione della Missione, impegnata nell’evangelizzazione delle popolazioni contadine e nella formazione del clero. Nel 1633, insieme a santa Luisa de Marillac, avviò la Compagnia delle Figlie della Carità. La sua opera si estese anche all'assistenza di prigionieri e bambini abbandonati. Morì a Parigi il 27 settembre 1660. Fu canonizzato da Clemente XII nel 1737.
Si festeggiano anche: santi Adolfo e Giovanni di Cordova, martiri; beato Lorenzo della Pietà, mercedario; beato Paolo Sanson, martire.