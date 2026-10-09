Oggi si celebra san Giovanni Enrico Newman

San Giovanni Enrico Newman, proclamato Dottore della Chiesa da papa Leone XIV il 1° novembre 2025, è una delle grandi figure del cattolicesimo inglese dell’Ottocento. Nato a Londra il 21 febbraio 1801, fu ordinato sacerdote anglicano.
La sua intensa ricerca spirituale lo condusse alla conversione al cattolicesimo nel 1845 e, nel 1847, all’ordinazione sacerdotale nella Chiesa cattolica. Entrato nell’Oratorio di San Filippo Neri, ne promosse la fondazione in Inghilterra e dedicò particolare attenzione alla predicazione, all’insegnamento e all’educazione. Morì a Edgbaston l’11 agosto 1890. È stato canonizzato da papa Francesco il 13 ottobre 2019.
Si festeggiano anche: san Abramo, patriarca; santi Diodoro, Diomede e Didimo, martiri; san Gemino, anacoreta.