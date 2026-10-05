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Oggi si celebra san Bartolo Longo

Si festeggiano anche: santa Caritina, martire; santa Anna Schaffer, vergine; san Apollinare di Valence, vescovo
San Bartolo Longo
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Beatificato da Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980, Bartolo Longo è stato canonizzato da Leone XIV il 19 ottobre 2025. Nato a Latiano, in provincia di Brindisi, il 10 febbraio 1841, studiò giurisprudenza. Dopo un periodo di lontananza dalla fede, nel 1865 tornò alla vita cristiana. Divenne Terziario domenicano e si dedicò all’apostolato del Rosario. Giunto nella Valle di Pompei nel 1872, si impegnò nell’assistenza ai poveri e nella diffusione della devozione alla Madonna del Rosario. Promosse opere educative e assistenziali, tra cui un orfanotrofio femminile e istituti per i figli dei carcerati. Nel 1883 compose la Supplica alla Madonna di Pompei, divenuta una delle più note preghiere mariane. Morì il 5 ottobre 1926.

Si festeggiano anche: santa Caritina, martire; santa Anna Schaffer, vergine; san Apollinare di Valence, vescovo.

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