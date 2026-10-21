Oggi si celebra il beato Giuseppe Puglisi

Beatificato nel 2013, Giuseppe Puglisi, conosciuto come don Pino, nacque il 15 settembre 1937 nel quartiere palermitano di Brancaccio. Fu ordinato sacerdote nel 1960. Nel 1990 divenne parroco della chiesa di San Gaetano, nel quartiere natale. Attraverso l’educazione e l’impegno sociale, cercò di sottrarre i giovani all’influenza della criminalità mafiosa, promuovendo una cultura fondata sulla legalità e sulla solidarietà. Nel 1991 fondò il Centro di accoglienza Padre Nostro. Il suo impegno pastorale contrastò il controllo di Cosa Nostra sul territorio. Il 15 settembre 1993, giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, fu assassinato dalla mafia. La sua memoria liturgica ricorre oggi, nell’anniversario del battesimo.
Si festeggiano anche: san Severino di Bordeaux, vescovo; sant’Ilarione di Gaza, abate; il beato Carlo I d’Asburgo, imperatore.