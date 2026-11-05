Oggi si celebra san Guido Maria Conforti

Nato il 30 marzo 1865 a Ravadese (Parma), Guido Maria Conforti dedicò la propria vita alla formazione dei sacerdoti e all’attività missionaria. Entrato in seminario a undici anni, fu ordinato sacerdote il 22 settembre 1888. Nel 1895 fondò la Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, da cui sarebbero sorti i Missionari Saveriani. Le condizioni di salute non gli permisero di operare, come avrebbe voluto, in prima persona da evangelizzatore in paesi lontani. Dal 1907, e fino alla morte, fu vescovo di Parma.
Nel 1916 contribuì alla fondazione della Pontificia Unione Missionaria, di cui fu primo presidente. Morì il 5 novembre 1931. Beatificato da Giovanni Paolo II il 17 marzo 1996, è stato canonizzato da Benedetto XVI il 23 ottobre 2011.
Si festeggiano anche: santa Canonica, anacoreta; san Geraldo di Beziers, vescovo; la beata Beatrice de Suabia, regina.